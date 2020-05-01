بيومي فؤاد ينعى شهداء القوات المسلحة بالتحية العسكرية

نشر الفنان بيومي فؤاد، صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام " و هو يؤدي التحية العسكرية و علق على الصورة قائلًا : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ..حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء..حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق..حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا #واحفظوا_كل_الوشوش.
يارب ارحم من أستوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأجمعنا بهم في جنتك. اللهم ارزقهم الفسحه و الضياء و آنسه بالقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع. اللهم اجعل الشهداء في جنتك آمنآ مطمئنآ، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء و الأرض يا رب العالمين.
الجدير بالذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قد أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.