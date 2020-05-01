إنجي وجدان تنعى شهداء القوات المسلحة بتحية عسكرية

نشرت الفنانة انجي وجدان صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "

و هي تؤدي التحية العسكرية

و علقت على الصورة قائلة : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم .. حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء.

يارب أرحم من أستوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأجمعنا بهم في جنتك. اللهم ارزقهم الفسحه و الضياء و آنسه بالقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع. اللهم اجعل الشهداء في جنتك آمنآ مطمئنآ، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء و الأرض يا رب العالمين.

يارب أرحم من أستوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأجمعنا بهم في جنتك. اللهم ارزقهم الفسحه و الضياء و آنسه بالقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع. اللهم اجعل الشهداء في جنتك آمنآ مطمئنآ، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء و الأرض يا رب العالمين.

حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق..

حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق.. حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا #واحفظوا_كل_الوشوش .

الجدير بالذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد اعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.



