الحجر المنزلي بسبب كورونا يؤدي لتلف الفرامل

بعد انتشار فيروس كورونا التزم الجميع الحجر المنزلي وبالتالي التزمت سياراتنا أيضا لذلك يجب أن العناية بالسيارة في هذا الوقت خاصة أن هناك بعض الأجزاء في السيارة المعرضة للتلف بسبب ركن السيارة لفترات طويلة .

تتأثر الفرامل بوقوف السيارة لفترات طويلة مما يؤدي إلى أضرار كبيرة في اسطوانات الفرامل مما يؤدي إلى انتشار الصدأ على أقراص الفرامل مما يؤدي إلى تلفها بالكامل .

وعندما يطول الصدأ سيكون من الصعب على تيل الفرامل إحكام قبضته على اسطوانات الفرامل وسيكون خطرا واضح على السائق والركاب من حول السيارة على الطريق .

كما اكد أحد خبراء السيارات أن طبقة الصدأ يمكن إزالتها من خلال الضغط على الفرامل برفق أثناء السير على سرعات منخفضة .

ومن الضروري تشغيل السيارة على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا، حتى ولو كنت لا تنوي الخروج، وذلك لتضمن صمود سيارتك وبقائها في حال جيدة؛ حيث أن فالتكنولوجيا في سيارتك تستهلك الطاقة، وإذا لم تعيد شحن البطارية قد تموت خلال أسبوعين.