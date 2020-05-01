نعى أصدقاءه عقب استشهادهم ولحق بهم .. شاهد ما كتبه شهيد المنوفية في سيناء قبل رحيله

"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" .. هكذا كانت كلمات الشهيد شحاته مصطفي عبد ربه ابن قرية الدبابية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية قبل استشهاده في سيناء.

حيث تحولت صفحته على موقع التواصل الاجتماعي علي الفيس بوك إلى نعى أصدقاءه الشهداء الذين سبقوه في عمليات ارهابية في سيناء ومنهم الرقيب اول حامد عادل محمد و عميد أركان حرب مصطفى عبيدو.

كما كانت آخر كلماته على موقع التواصل الاجتماعي " لو غبت لا تنسوني ولو مت ادعولي ولو زعلتكم معلش سامحوني "، كما انتشرت صوره مصاحبها تعليق ارض الفيروز سيناء وذلك خلال خدمته في شمال سيناء.

حيث ساد الحزن بقرية الدبابية بمركز بركة السبع مسقط رأس الشهيد شحاتة مصطفي بعد تردد أنباء عن استشهاد ابن القرية حيث توافد الأهالي على منزله بالقرية في انتظار وصول جثمان الشهيد لتشييعه إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.