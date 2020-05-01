أبوريدة ناعيا شهداء الوطن: لولا هؤلاء الأبطال ما كان لنا أن نجلس هانئين في بيوتنا





ويتقدم أبو ريدة بخالص العزاء إلى أسر الشهداء مثمنًا دور رجال القوات المسلحة والشرطة واستعدادهم الدائم للتصدي لدعاة التخريب والدمار، مؤكدا أنه لولا هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ما كان لنا أن نجلس هانئين في بيوتنا وأعمالنا.





أضاف أبو ريدة بأنه وكل شعب مصر لديه عقيدة راسخة أن القوات المسلحة لا تهدأ حتى تأخذ بثأر أبنائنا الشهداء وتقضي على بؤر الإرهاب في كل شبر من أرض مصر.



