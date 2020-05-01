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محافظات

الطيبون يرحلون سريعا .. شاهد كيف نعى أصدقاء شهيد المنوفية زميلهم

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:51 ص
شهيد المنوفية
شهيد المنوفية
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مروة فاضل

" كلمات رثاء .. حزن شديد .. نعي صديقهم " هكذا تحولت صفحة شهيد المنوفية شحاته مصطفي عبد ربه ابن قرية الدبابية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عقب الإعلان عن استشهاده في شمال سيناء.


" ننعى ببالغ الحزن والأسى استشهاد البطل شحاته مصطفى عبد ربه.. زميل العمل وصديقى الغالى" هكذا كتب شعبان عنتر صديق الشهيد، الذى اكد أنه خدم معه على مدار ست سنوات بسيناء قائلا: " كان نعم الاخ والصديق الذى طالته يد الارهاب الغاشم اليوم بكمين بئر العبد بسيناء كما انعى استشهاد الابطال الذين بذلوا ارواحهم فداء للوطن الغالي رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته".


كما نشر إبراهيم الشربيني صورة تجمعه بالشهيد أثناء تأديتهم الخدمة معلقا " إن لله وإن إليه راجعون الصاحب و الزميل الله يرحمك يا شحاته".

" الطيبون يرحلون إلى ربهم سريعا نحتسبكم عند الله شهداء رحمك الله يا ابو مازن" .. هكذا نعي ابو ملك صديقه علي صفحات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك ".

ساد الحزن بقرية الدبابية بمركز بركة السبع مسقط رأس الشهيد شحاتة مصطفي بعد استشهاد ابن القرية حيث توافد الأهالي على منزله بالقرية في انتظار وصول جثمان الشهيد لتشييعه إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

الطيبون يرحلون سريعا .. شاهد كيف نعى أصدقاء شهيد المنوفية زميلهم
الطيبون يرحلون سريعا .. شاهد كيف نعى أصدقاء شهيد المنوفية زميلهم
الطيبون يرحلون سريعا .. شاهد كيف نعى أصدقاء شهيد المنوفية زميلهم
الطيبون يرحلون سريعا .. شاهد كيف نعى أصدقاء شهيد المنوفية زميلهم
الطيبون يرحلون سريعا .. شاهد كيف نعى أصدقاء شهيد المنوفية زميلهم
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