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رياضة

الشامي : لم يتواصل معي أحد من الإسماعيلي للتجديد وما حدث مجرد "جس نبض"

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:19 ص
محمد الشامي
محمد الشامي
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نانسي ابراهيم
أوضح محمد الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، حقيقة تلقيه إتصالًا هاتفيآ من إدارة ناديه لتجديد تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخرج "الشامي" في فيديو بث مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا: حابب أوضح للجماهير أن إدارة الاسماعيلي لم تتحدث معي بشكل رسمي، وما حدث كالاتي : تلقيت إتصالًا من احد المسئولين لمعرفة رغبتي في البقاء ضمن صفوف الفريق، ورحبت علي الفور وأعتبر هذا مجرد "جس نبض" لأنني لم أتلقي عرضا رسميا.

كان لاعب الاسماعيلي تلقي عروضا من نادي الوحدة السعودي، والإتفاق السعودي، وجنت البلجيكي.

وتلقي محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عروضا خارجية للانتقال لها بداية من الموسم الكروي المقبل.

وعلم موقع صدي البلد أن أبرز العروض التي تلقاها الشامي، من نادي الوحدة السعودي والاتفاق السعودي، بالإضافة إلي نادي جنت البلجيكي.
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