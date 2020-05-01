أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيقات خطيرة على جوجل بلاي.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أعلنت شركة شاومي رسميا، عن هاتفها الأحدث Mi Note 10 Lite، والذي ظهرت العديد من التسريبات حوله خلال الأيام الماضية، واليوم تعلن الشركة الصينية تفاصيل أكثر عن أماكن توافر الهاتف وسعره الذي يأتي بسعر350 يورو.
أعلنت شركة شاومي عن إطلاق النسخة العالمة من هاتفى Redmi Note 9 Pro، وRedmi Note 9، عبر حدث على الإنترنت إلى جانب الإعلان الرسمي عن هاتف Mi Note 10 Lite.
أعلنت شركة تويتر مؤخرا، أنها ستسمح للباحثين ومطوري البرمجيات إمكانية الوصول إلى تدفق من عشرات الملايين من التغريدات العامة التي تنشر يوميا عن الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.
اكتشف باحثو كاسبرسكي حملة تخريبية مستمرة تقوم فيها التطبيقات الضارة التي يستضيفها متجر جوجل بلاي Google Play، بالتجسس سرا وسرقة بيانات مستخدمي أجهزة أندرويد Android.
سواء إذا كنت مستخدما جديدا لهواتف آيفون أو تملك بالفعل واحدا منهم، فإن تغيير إعدادات هاتف آيفون الافتراضية يمكن أن يكون له تأثير كبير على تجربة استخدامك، حيث يمكنك من خلال الإعدادات تقليل استهلاك البطارية، وضبط حجم الخط لتسهيل القراءة، وغير ذلك الكثير، إليك 5 إعدادات يجب عليك ضبطها في هاتفك آيفون للحصول على أقصى استفادة منه، وفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني.
قالت شركة جوجل في منشور على مدونتها اليوم الخميس، إنها حظرت وأزالت 2.7 مليار إعلان سيئ متعلق بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انتهاكها للسياسة، التي من ضمنها التلاعب بالأسعار، والاستفادة من النقص العالمي في الإمدادات الطبية، وتقديم ادعاءات مضللة بشأن العلاجات، وتعزيز إعانات البطالة غير المشروعة.
أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook اليوم عن خاصية جديدة، حيث قامت بإطلاق العديد من المزايا لمستخدميها في الفترة الأخيرة والتى تساعد على تحسين تجربة استخدام التطبيق والموقع.
تعانى الآن معظم شركات التكنولوجيا فى العالم من حالة الركود التي أصابت منتجاتها بسبب ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، لدرجة أن عملاقة مثل شركة آبل اضطرت إلى تخفيض حجم الإنتاج بسبب عقبات التصنيع الحالية.