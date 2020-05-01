أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيقات خطيرة على جوجل بلاي.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة

قالت شركة جوجل في منشور على مدونتها اليوم الخميس، إنها حظرت وأزالت 2.7 مليار إعلان سيئ متعلقالمستجد خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انتهاكها للسياسة، التي من ضمنها التلاعب بالأسعار، والاستفادة من النقص العالمي في الإمدادات الطبية، وتقديم ادعاءات مضللة بشأن العلاجات، وتعزيز إعانات البطالة غير المشروعة.