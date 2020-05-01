AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد الغندور يعلق على حكم حبس حمدي النقاز .. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:41 ص
الإعلامي خالد الغندور
الإعلامي خالد الغندور
Advertisements
محمد رشاد
علق الإعلامي خالد الغندور، على احتجاز التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، في بلاده تونس الخميس.

وكانت تقارير تونسية، كشفت عن حبس النقاز لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل وغرامة 100 دينار. 

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك: "تم القبض على حمدي النقاز لأنه يسير بدون رخصة، نتحدث عن شخص هارب من الزمالك، يسير في بلده بدون رخصة، وتحدث مع الضابط بصورة غير لائقة، وتم رفع قضية عليه، وصدر حكم ضده بالسجن".

وتابع: "ليس أول مرة يفعل ذلك، في مصر كان يسير بسيارة لمدة أسابيع بدون أرقام، وتم القبض عليه، ولولا تدخل الزمالك ورئيس النادي مرتضى منصور، كان الوضع تغير".

وأضاف: "هذا أسلوبه العادي وطريقته في الكلام حتى مع الضباط، وبالنسبة له من الطبيعي والمنطقي مخالفة القانون، وأن يفعل الذي يريده".

وأكمل: "النقاز كثير المشاكل والطلبات، وليس محترفا، يعشق المال فقط، حتى توقيت هروبه ليس فيه أي نوع من الوفاء لأصدقائه، وقت هروبه كان الفريق خاسرًا في الخارج بثلاثة أهداف".

يُذكر أن النقاز رحل عن الزمالك في ديسمبر الماضي، بعدما فسخ تعاقده بسبب تأخر مستحقاته لأكثر من شهر، حسب قوله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الزمالك.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري القطري .. والهارب مطلوب فى تونس .. وصراع على صفقة الوداد المغربي

أول تعليق من رضا عبدالعال على أزمة "النقاز"

مرتضى منصور يحضّر مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. تفاصيل

أملك أسبابي.. حمدي النقاز يرفض لفظ الهارب من الزمالك له ولـ كهربا

أخبار الرياضة.. محمد صلاح على رادار إنتر ميلان.. الغندور يسخر من علي معلول.. عقوبة ضخمة على طارق حامد

إذاعة تونسية: الحكم بسجن حمدي النقاز لمدة 4 أشهر.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

خالد الغندور يعلق على حكم حبس حمدي النقاز .. فيديو

بعد 18 عامًا من المعاناة.. حلقة برنامج تليفزيوني تنقذ فتاة من النحافة وآلام المعدة

برسالة مؤثرة .. عمرو دياب ينعى شهداء بئر العبد

هكذا نعي أمير كرارة شهداء بئر العبد

أمير مرتضى: دخلت كلية الشرطة بدون علم والدي.. وغضب مني لهذا السبب

صفية العمري: أهلي هربوني من المحلة إلى الإسكندرية لهذا السبب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن