خالد الغندور يعلق على حكم حبس حمدي النقاز .. فيديو

علق الإعلامي خالد الغندور، على احتجاز التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، في بلاده تونس الخميس.





وكانت تقارير تونسية، كشفت عن حبس النقاز لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل وغرامة 100 دينار.





وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك: "تم القبض على حمدي النقاز لأنه يسير بدون رخصة، نتحدث عن شخص هارب من الزمالك، يسير في بلده بدون رخصة، وتحدث مع الضابط بصورة غير لائقة، وتم رفع قضية عليه، وصدر حكم ضده بالسجن".





وتابع: "ليس أول مرة يفعل ذلك، في مصر كان يسير بسيارة لمدة أسابيع بدون أرقام، وتم القبض عليه، ولولا تدخل الزمالك ورئيس النادي مرتضى منصور، كان الوضع تغير".





وأضاف: "هذا أسلوبه العادي وطريقته في الكلام حتى مع الضباط، وبالنسبة له من الطبيعي والمنطقي مخالفة القانون، وأن يفعل الذي يريده".





وأكمل: "النقاز كثير المشاكل والطلبات، وليس محترفا، يعشق المال فقط، حتى توقيت هروبه ليس فيه أي نوع من الوفاء لأصدقائه، وقت هروبه كان الفريق خاسرًا في الخارج بثلاثة أهداف".



