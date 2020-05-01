الري تواصل موجات الإزالات على مستوى الجمهورية.. 273.496 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى منذ بدء الحملة القومية 2015 .. والشرقية الأعلى لهذا الشهر بواقع 160 إزالة

- وزارة الري تواصل موجات الإزالات على مستوى الجمهورية

- (273,496) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية في 2015

- (774) إزالة خلال شهر إبريل على نهر النيل والمجاري المائية

- (الشرقية ) الأعلى خلال الشهر بواقع (160) إزالة

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (273,496) ألف إزالة نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (774) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية على مدار شهر إبريل

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ( ٣٦٨ ) إزالة خلال شهر إبريل شملت إزالة(٣٧ ) بمحافظة الجيزة و(٣١) ازالة بمحافظة الغربية و(٢٥) ازالة بمحافظة المنوفية و(٦٠) إزالة بمحافظة البحيرة و(٣٢) ازالة بمحافظة كفر الشيخ و(١) ازالة بمحافظة الدقهلية و(٧) ازالات بمحافظة دمياط و(٤٠) ازالة بمحافظة المنيا و(٣١) إزالة بمحافظة اسيوط و(٦٥) بمحافظة سوهاج و(٢٩) بمحافظة قنا و(٤) ازالات بمحافظة الاقصر و(٦) ازالات بمحافظة اسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٢٨٧٧) إزالة.





ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بتنفيذ (١٣٠) إزالة خلال شهر إبريل شملت إزالة (١٣) بمحافظه الغربية و(٤) ازالات بمحافظه القليوبية (١) بمحافظة المنوفية ( ١٣ ) بمحافظة الدقهلية و(٤٩ ) بمحافظة المنيا و(٥) بمحافظة اسيوط و (٣) بمحافظة دمياط و (٤٠) بمحافظة الجيزة و (٢) بمحافظة سوهاج ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (١٤٤٥٧٩) إزالة





كما أشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال شهر أبريل 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت ( 276) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية فى ( 6 ) محافظات . وقد تضمنت تنفيذ ( 201 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الدقهلية( 35 ) إزالة – الشرقية ( 160) إزالة – دمياط ( 6 ) إزالة) ، إلى جانب تنفيذ (10) إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظات( المنوفية ( 10) إزالات ) ، وتنفيذ ( 4 ) إزالات بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة (بنى سويف (4) إزالة ) ، بالإضافة لتنفيذ (61) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط (61 )إزالة ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 ( 76040) ازالة





وتجدر الاشارةً إلى أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.





وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف ، وتؤكد الوزارة على مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث .