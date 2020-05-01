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أخبار البلد

وزير الري يتابع أعمال حماية شواطئ الإسكندرية وكفر الشيخ

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى   مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب  الوزير والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك لمتابعة أعمال الحماية بمحافظتي الاسكندرية وكفر الشيخ ومتابعة خطة الهيئة للأعمال العاجلة.

جدير بالذكر أن الوزارة في نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، قامت  بتنفيذ أعمال حماية بمبلغ 310 ملايين جنيه خلال التسعة أشهر من العام المالي الحالي، لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة، ومشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، ومشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي مرحلة أولى، ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة أولى، ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية بمحافظة الإسكندرية.

كما قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 41 مليون جنيه خلال نفس الفترة في نطاق محافظة كفر الشيخ في مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسى كوتشنر ومشروع حماية دايك الرمال شمال مصرف المحيط بمنطقة تغذية الرمال شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر، ومشروعات حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر.
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