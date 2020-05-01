AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سبب استقالة رئيس تصميم هيونداي المفاجئ

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

اعلن مصمم السيارات البلجيكي الشهير، لوك دونكرولك، عن استقالته من وظيفة رئيس تصميم شركة هيونداي وكيا وجينيسيس بعد أربع سنوات ونصف من تعيينه في هذا المنصب، وذلك لأسباب شخصية .

وقال دونكرولك في بيان: “لقد كان شرفًا وامتيازًا أن أساهم في تشكيل مستقبل هيونداي وكيا وجينيسيس، لقد سمح لي موقفهم الجريء والتقدمي بتجاوز الحدود وتحدي الوضع الراهن.

وأشاد ألبرت بيرمان، رئيس قسم البحث والتطوير بمساهمات دونكرولك مؤكدًا أنه كان مصدر إلهام كبير بالشركة، ويذكر أن هيونداي لن تعين رئيسًا جديدًا للتصميم للمجموعة بأكملها، حيث سيقود سانغ يوب لي قسم التصميم في هيونداي وجينيسيس، أما كريم حبيب الذي انضم إلى الشركة الكورية العام الماضي، فسيستمر في قيادة علامة كيا التجارية.

بدأت دونكرولك حياته المهنية في التصميم عام 1990 مع بيجو، وبعد ذلك بعامين، انتقل تحت سقف مجموعة فولكس فاجن، حيث صمم الجيل الاول من سكودا أوكتافيا وفابيا، كما ساعد في تصميم أودي A4 أفانت، وR8 لي مانس ريسر، وA2، بالإضافة إلى لامبورجيني ديابلو VT، وجالاردو ومورسيلاجو، كما كان البلجيكي البالغ من العمر 55 عام مسؤولًا أيضًا عن تصميم سيارات اختبارية عدة إيبيزا Mk4، بالإضافة إلى بنتلي فلاينج سبور.

يذكر أن دونكرولك انضم إلى هيونداي في نهاية عام 2015، عندما غادر مجموعة فولكس فاجن، وصمم كلًا من كونا وباليسايد، من بين سيارات أخرى عديدة، كما ساعد في تشكيل جينيسيس مما منحها هوية فريدة تميزها عن منافسيها، حيث قام بتصميم سيارات السيدان G80 وG90 وكذلك الاس يو في GV80.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة للسيارة الكهربائية المستقبلية من هيونداى

تفاصيل إطلاق هيونداي لسياراتها الكهربائية المستقبلية "بروفيسي- EV"

فولكس فاجن تعيد إطلاق سيارات samba من جديد

مصمم عالمى يعيد إحياء فولكس فاجن شيروكو.. صور

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. برسالة مؤثرة محمد صلاح ينعى شهداء الوطن .. أمير مرتضى يهاجم إدارة الأهلي.. 13 ناديا طالبوا بإلغاء الدوري

إعادة فتح سوق لبيع الحشرات والديدان في الصين .. صور

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

محمد مصيلحي يكشف بالأسماء عن 13 ناديا يريدون إلغاء الدوري المصري.. فيديو

بـ بوكس هدايا.. حمادة هلال برفقة منة عرفة وعلى غزلان .. والجمهور: هدية الخطوبة دى

أحمد العوضى يظهر مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاها .. 20 صورة تبرز إطلالات مثيرة للجدل لـ منة عرفة

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب