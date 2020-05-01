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سيارات

احرص على فحص هذه الأجزاء في سيارتك كل عام

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
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أماني نوار

الفحص الدوري للسيارة يساعد على اكتشاف أي خلل فيها خاصة إن كانن المشكلة  خطيرة ولم تظهر بعد لذلك لأتشك في ضرورة الامر من اجل الحفاظ على سيارتك وتفادي الاعطال المكلفة  خاصة في هذه الفترة بسبب التزامنا المنزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 

وينبغي بوجه عام فحص سيارتك مرة كل عام على الأقل خاصة إذا كان عمرها أكثر من 5 سنوات كما يمكنك التأكد من تردد مواعيد الفحص الدوري .

 

 كما ان ما يعجب معرفته عن الفحص الدوري للسيارة كام ينصح دائما باخذ موعد لدى الوكيل ولكن إذا أسعار الوكيل مكلفة بعض الشئ بالنسبة لك يمكنك الاعتماد على ميكانيكي .

 

وهناك بعض الاجزاء التي يجب أن تفحصها في سيارتك حفاظ عليها وهي جاءت على النحو التالي أهمها

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