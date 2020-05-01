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فن

صلاح عبد الله ينعى شهداء القوات المسلحة ويدعو لهم

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:48 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الفنان القدير صلاح عبد الله تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات و التغريدات " تويتر " .

و جاءت التغريدات كالاتي  : مع أذان الفجر في هذه اللحظات المباركة من الجمعة الثانية للشهر المعظم أسألكم الفاتحة والدعاء لشهداء بئر العبد ولكل شهداء الوطن .


الجدير بالذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد اعلن  أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره 

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