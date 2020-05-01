محمد هنيدي ينفي سخريته من محمد عادل إمام

نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات و التغريدات " تويتر".





و جاءت التغريدة كالاتي : التويتة دي مضروبة واكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام انا ماقلتش الكلام ده يبقى امام برده ماقلهوش

الا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه .





الجدير بالذكر أن هناك تغريدة انتشرت باسم الفنان محمد هنيدي تسخر من الفنان محمد عادل امام و من ظهوره في مسلسل الاختيار .



