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فن

محمد هنيدي ينفي سخريته من محمد عادل إمام

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:48 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات و التغريدات " تويتر". 

و جاءت التغريدة كالاتي : التويتة دي مضروبة واكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام انا ماقلتش الكلام ده يبقى امام برده ماقلهوش 
الا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه .

الجدير بالذكر أن هناك تغريدة انتشرت باسم الفنان محمد هنيدي تسخر من الفنان محمد عادل امام و من ظهوره في مسلسل الاختيار .

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