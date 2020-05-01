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ساحة رأي

د. كمال الدسوقى يكتب: الاختيار بين الحق والباطل صراع أبدى

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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يبدو أن الصراع الأبدي بين الموت والحياة إلى أن تقوم الساعة وأصبح قدر هذا الوطن أن يختار طريق المواجهة مع كلاب النار الإرهابيين القتلة مصاصي الدماء الذين يتطاولون على أعز وأشرف رجال الوطن من ضباط وصف وجنود قواتنا المسلحة البطلة فيصبحون شهداء العزة والكرامة فداء للوطن ويصبح هؤلاء الإرهابين في زبالة التاريخ وتصبح نهايتهم سوداء هم والحاضنات التى تأويهم أو تتعاطف معهم أو تدافع عنهم.

الاختيار بين الشهادة والدفاع عن مقدسات الوطن وأرضه وعرضه وشعبه لتكون في أعلى مراتب الجنان وأن تكون من مخلدين هذه الحياة ما ظلت الدولة قائمة وأن تظل أسماؤهم وبطولاتهم خالدة أمثال أيقونة الشهداء البطل المغوار المنسى أو بين الموت في أحضان الذل والهوان والعار والخيانة لله وللرسول وللوطن أمثال هؤلاء الإرهابيين.

إن اليوم لغصة كبيرة علينا جميعا لفقد أعز وأشرف الرجال وأن الوجع والجرح أصبح غائرا لكنها التضحيات التي نقدمها للصراع بين الخير والشر.

الاختيار بين المواجهة والخضوع لقوى الشر فى اختطاف الوطن وفرض هيمنتهم عليه او المواجه الحاسمه مع كل كلاب النار والحاضنات التي تأويهم.

إن هذا الشعب العظيم يقف بكل قواه خلف قواته المسلحة وشرطته التي تدافع عن حضارة واسم هذا الوطن.
 
إننا جميعا لم يعد أمامنا وقت سوى الاختيار السريع فى مواجهة هؤلاء الخونة والقضاء عليهم، وتحرير كامل تراب الوطن من الكره والحقد والاستغلال، رحم الله شهداء الوطن.

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