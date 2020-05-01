داليا السواح تكتب: قرض صندوق النقد الدولي ... أما بعد !!





بحلول اغسطس الماضي تسلمت مصر الشريحة الاخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ٢ مليار دولار مستهدفة برنامج الاصلاح الهيكلي لاصلاح القطاعات التي تدعم الصناعات المحلية و التي تساعد علي زيادة الصادرات المصرية لدول العالم و مع هذه الشريحة وصل اجمالي قرض مصر ١٢ مليار دولار تسلمتهم علي ٣ سنوات لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طبقته البلاد في تلك الفتره و بنهاية يناير ٢٠٢٠ عرض الصندوق تقديم تمويل جديد لكن مصر رفضت لعدم حاجتها في هذا الوقت للمزيد و رؤيتها ان ما تم طلبة و استلامة من البنك الدولي كان كافيا لتنفيذ خطتها الهيكلية نحو الاصلاح و لكن مثلما يقال تأتي الرياح احيانا بما لا تشتهي السفن فلم يكن كوفيد ١٩ ظهر علي السطح و انفجرت فقاعته مثلما حدث الان فجاء فيروس لا يتعدي حجمة ١٢٥ نانو متر ليهدد العالم اجمع و يزعزع ترتيب دول عظمي و يهدد مكاناتها علي مستوي العالم و يعيد ترتيب القوي الاقتصادية من جديد و قد صرح الصندوق ان اكثر من ٩٠ دوله حتي الان طلبت تمويلا طارئا لمواجهه كورونا معلقا علي انة رصد ١٠٠ مليار دولار لمساعده الدول علي تخفيف اثار جائحة كوفيد ١٩ ومع اعلان الحكومة منذ ايام عن طلب حزمة مساعدات عاجله من صندوق النقد الدولي اختلفت الاراء بين مؤيد و معارض لهذه الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة المصرية و لكن مما لاشك فيك ان قرض مصر السابق و برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بداته مصر منذ اكثر من ٣ سنوات بدات البلاد تحصد ثمارة الفتره الماضية بانخفاض عجز الموازنه و زياده الاحتياطي النقدي و لمسنا جميعا حجم المشروعات التنموية التي قامت بها مصر مما ساعد علي تحسين الرؤية الاقتصادية و فرص النمو من قبل البنوك و المؤسسات المالية العالمية و مؤشرات مصر الايجابية الفتره الماضية هي ما دفع البنك الدولي لاستنتاج ان مصر تتمتع بفرص قوية للتعافي و النمو بعد تخطي ازمة كورونا علما بان مركز مصر الان اقوي بكثير في طلبها للقرض عن القرض السابق و الذي اخذ الكثير من المفاوضات و الشروط من قبل البنك الدولي لموافقتها علي التمويل و لكن دعونا نصل الي النقطة الفاصله ...اما بعد !!كيف تستفيد مصر من القرض القادم و ما هو البرنامج التي وضعته الحكومة للاستغلال الامثل لذلك القرض ؟؟ لا شك في الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة و ان توقف الطيران و تحويلات المصريين من الخارج و شلل حركة السياحة و مبيعات الاجانب في البورصة اثرت سلبا علي الاحتياطي النقدي و مدخلات مصر من العمله الصعبة حيث فقد البنك المركزي في شهر واحد ٥ مليار دولار من الاحتياطي النقدي و اعتقد ان الحزمة القادمة ستكون موجهه و بشكل مباشر لتامين السلع الاساسية تفاديا لارتفاع الاسعار كذلك فانها سوف تساعد بشكل كبير علي تامين الانتهاء من المشروعات القومية و التنموية التي بداتها مصر فقطاع المقاولات هو عصب الدوله و يحمل اكبر نسبة من العماله المصرية سواء الثابته او المؤقته و يتفرع منه كل الصناعات الثقيله و الخفيفة لتفي باغراض هذا القطاع و التي تكمل مراحله لتظهر دائما الصوره النهائية للمواطن من محطات كهرباء و مياه و مدن جديده و طرق و كباري فاي خطة تنمية لاي بلد يمثل فيها قطاع المقاولات الذراع الرئيسي لتنفيذها فبالتالي اعتقد ان جزء كبير من حزمة المساعدات سوف يوجة لتلبية احتياجات هذا القطاع الذي يحصد اكبر عدد من العماله المصرية و لا نخفي سرا ازمة قطاع السياحة المتأزمة بسبب توقف حركة السياحة و محاوله الدوله لتقديم تيسيرات لهذا القطاع محاوله منهم لعدم تخلي احدهم عن اي عماله و لكن اري هنا من ما رصدته الايام الماضية ان قطاع السياحة متمثلا في المنشات السياحية تحديدا يعاني من عجز كبير في السيوله بسبب صعوبة تحصيل مستحقاته الخارجية من الشركات السياحية بالدول الاخري بالرغم من تحصيل الاخيرة تلك المتحصلات و الذي اذا وجدت دولتنا المصرية حل لهؤلاء سوف يوفر لهم سيوله كبيرة تسد عجز الفنادق عن تلبية احتياجاتها لفتره ليست بقصيرة و سوف تخف من علي عاتق الدوله حمل كبير لهذا القطاع حتي يعود تدريجيا الي نشاطة من جديد .. قد تختلف الاراء و لكن توحد الاتجاه لا نختلف عليه و رغبتنا في العبور من عنق الزجاجة هو هدف كل مواطن مصري اصيل يثق في حكومتة و يرغب في نهضة و رفعه هذا البلد لاستكمال رحلة نجاح بداتها مصر و جعلتها حديث العالم.



