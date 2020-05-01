البنك الإفريقي: تأجيل النسخة الثانية من معرض التجارة البينية الإفريقية لمدة عام

قرر البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، والاتحاد الأفريقي وحكومة رواندا تأجيل معرض التجارة البينية الأفريقية الثاني "IATF2020"، لمدة عام، والذي كان من المقرر أن يقام خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19".





وذكر بيان نشره موقع البنك أن القرار تم اتخاذه من قبل المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الافريقي خلال اجتماع افتراضي عقده بعد تقييم للموقف الحالي.





وستستضيف حكومة رواندا المؤتمر الذي يعقده كل من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، على أن يقام خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر 2021 في كيجالي، ويحمل اسم "IATF2021".





وقال رئيس البنك الدكتور بنديكت أورماه إن "جائحة فيروس كورونا المستجد (كوڤيد -19) أجبرت الحكومات والشركات والافراد على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتأكد من السلامة العامة"، مضيفا أن المسئولية تقع على البنك في الاستجابة إلى تلك الإجراءات لحماية الدولة المضيفة وتأكيد صحة وسلامة جميع الوفود والعارضين والمشاركين الذين عبروا عن اهتمامهم بالمشاركة في النسخة الثانية من المعرض.