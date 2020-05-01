كواعب أحمد البراهمي تكتب: يا أم الشهيد

لا تحزني يا أم الشهيد

أبنك ما ماتش

لو تعلمي أيه الي عده ربك للشهيد

لجعلتي من يوم استشهاد أبنك

في الأرض عيد

وكنتي أول واحده

تفرح له بالشهادة

لأن حب الوطن والدفاع عنه

أجمل عباده

يا أم الشهيد لا تحزني

ناس كتير بتموت

لما يوافيها الأجل

لكن مش كل من مات

كان في موته بطل

أبنك عاهد ربه

وصدق ووفي بالوعد

مش زي غيره

علي أرضا أمريكا سجد

وجاي دلوقتي عاوز يفرق شملنا

ويقول أبنك رخيص علي أرضنا

أبنك حفر صورته وأ سمه في قلبنا

لا تحزني يا أم الشهيد

أبنك ما ماتش

أبنك عايش علي طول الزمن

فوق المحن

روحه ترفرف في العلا

وتطوف في جنة عدن

فأعظم شهادة

الموت في حب الوطن

وشاب يلاقي ربه

لابس علم بلده كفن

لا تحزني يا أم الشهيد