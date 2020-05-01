تعرف على أضرار التبريد الزائد لمحرك السيارة

يعتقد البعض أن محرك السياره يحتاج إلي تبريد فقط حسب المفهوم السائد وكلنا نحمل هم تضرر المحرك بسبب الحرارة الزائدة لذلك فقط نسعى دائما لأن يكون بارد قدر الامكان وننسي ان للمحرك حرارة مثالية .

والسؤال اذن ما هي الحرارة المثالية للمحرك اذا كان خليط الوقود لكي يحترق داخل المحرك بكفاءة عالية يجب ان يعمل المحرك في درجة حرارة مثالية .

وبعد دراسات كثيرة توصل العلماء إلي أن حرارة تشغيل المحرك المثالية هي بين ٨٥ إلي ٩٥ درجة مئوية أعلى من ذلك يعرف بالحرارة الزائدة ( Overheating ) وأدني من ذلك يعرف بالتبريد الزائدة ( Overcooling ) .

وتحدث الحرارة الزائدة نتيجة لخلل في نظام التبريد او خلل في المحرك أو الاثنين معآ – وللحرارة الزائده اضرار احيانا تكون خطيرة وقد تؤدي إلي تعطل المحرك نهائيا.

وأيضا للتبريد الزائد أضرار لكنها لن تظهر بصورة فورية وليس بمستوى أضرار الحرارة الزائدة وأهمها الاستهلاك الزائد للوقود، وضعف أداء المحرك في الاجواء الباردة، وزيادة الترسبات الكربونية داخل المحرك بسبب عدم احتراق الوقود بصورة جيدة داخل المحرك مما يتسبب في اضرار علي المدى الطويل .

بالإضافة الي زيادة استهلاك المحرك لان ضعف القدرة الناتجة عن المحرك يجعل السائق يضغط على المحرك للحصول علي التسارع .

وهناك نقطة مهمة وهي أن زيت المحرك مصمم لكي يحافظ على مستوى معين من اللزوجة أثناء عمل المحرك في درجة حرارته المثالية فعند زيادة الحرارة عن الدرجة المثالية تقل لزوجة الزيت وقدرته علي منع الاحتكاك بين اجزاء المحرك .

وعند نقصان الحرارة عن الدرجة المثالية تزيد لزوجة الزيت مما يمنعه من التحرك داخل اجزاء المحرك ويحدث ما يعرف بـ الاحتكاك الجاف ( اي احتكاك الاجزاء بدون تزييت ) .