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أخبار البلد

حدث ليلا .. إعلان موعد مرتبات مايو.. انهيار كوبري .. والصحة العالمية تهاجم الصين

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:04 ص
إنهيار كوبرى ميدان
إنهيار كوبرى ميدان الساعة
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حمادة خطاب
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


أكدت محافظة القاهرة فى بيان لها  انهيار شدة أحد كمرات كوبري ميدان الساعة  أثناء العمل نتيجة هبوط التربه اسفل الشدة دون حدوث خسائر في العاملين بالموقع.


أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، أن النتائج أثبتت صلاحية استخدام حقن البلازما المتعافين كعلاج لمرض فيروس كورونا المستجد، مؤكدا: قمنا باستخراج  البلازما من 6 متعافين وثبت صلاحية 3 منها لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.




أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، فهمه لما يجري لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول تطورات كورونا: " افهم ما يجري مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون ولكن لا يمكنني الحديث عن ذلك الان. اتمنى له ان يكون بصحة جيدة". 

هذه مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة قبل العيد.. اعرف التفاصيل

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من 18 مايو الجاري صرف رواتب العاملين بالدولة حتي يوم 28 من نفس الشهر ولمدة 10 أيام، ضمن اجراءات الحكومة لتوفير استحقاقات الموظفين المالية قبل حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.

الصحة العالمية تفتح النار على الصين: رفضت المشاركة في التحقيق بظهور كورونا







قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين جودين جاليا، إن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمشاركة في التحقيق في ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.


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