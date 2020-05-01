حدث ليلا .. إعلان موعد مرتبات مايو.. انهيار كوبري .. والصحة العالمية تهاجم الصين

أكدت محافظة القاهرة فى بيان لها انهيار شدة أحد كمرات كوبري ميدان الساعة أثناء العمل نتيجة هبوط التربه اسفل الشدة دون حدوث خسائر في العاملين بالموقع.









أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، أن النتائج أثبتت صلاحية استخدام حقن البلازما المتعافين كعلاج لمرض فيروس كورونا المستجد، مؤكدا: قمنا باستخراج البلازما من 6 متعافين وثبت صلاحية 3 منها لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.



