شاهد.. شاب يمتلك 300 سيارة عريقة فى جراج منزله .. فيديو

نشر خلال الفترة الماضية مقطع فيديو لأحد الجراجات الخاصة، ويحتوي على نحو 300 سيارة من أعرق السيارات، في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، من خلال قناة آمو نيويورك .

وظهر خلال مقطع الفيديو ان الجراج يضم أنواعا منها فيراري، وفورد، ولامبورجيني، ورولز رويس، وأنواعا أخرى من أعرق الماركات العالمية.

وحقق الفيديو الذي انتشر عن هذا الجراج نحو 2.2 مليون مشاهدة. وذكرت مصادر إن مالك تلك السيارات يعتزم طرحها في مناقصة علنية.

وذكرت مجلة ووندر فول إنجينيرنج أن مالك تلك السيارات الذي طلب عدم ذكر اسمه، سمح بإجراء جولة داخل الجراج الخاص به، قبل اندلاع أزمة فيروس كونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، أصابت أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.

وتسببت تلك الأزمة في مواصلة مالك تلك السيارات عمله المبدع في جمع أفضل الماركات العالمية العريقة، التي تعد قطعا فنية بالنسبة لهواة السيارات حول العالم.