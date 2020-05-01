AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. شاب يمتلك 300 سيارة عريقة فى جراج منزله .. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

نشر خلال الفترة الماضية مقطع فيديو لأحد الجراجات الخاصة، ويحتوي على نحو 300 سيارة من أعرق السيارات، في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، من خلال قناة آمو نيويورك .

وظهر خلال مقطع الفيديو ان الجراج يضم أنواعا منها فيراري، وفورد، ولامبورجيني، ورولز رويس، وأنواعا أخرى من أعرق الماركات العالمية.

وحقق الفيديو الذي انتشر عن هذا الجراج نحو 2.2 مليون مشاهدة. وذكرت مصادر إن مالك تلك السيارات يعتزم طرحها في مناقصة علنية.

وذكرت مجلة ووندر فول إنجينيرنج أن مالك تلك السيارات الذي طلب عدم ذكر اسمه، سمح بإجراء جولة داخل الجراج الخاص به، قبل اندلاع أزمة فيروس كونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، أصابت أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.

وتسببت تلك الأزمة في مواصلة مالك تلك السيارات عمله المبدع في جمع أفضل الماركات العالمية العريقة، التي تعد قطعا فنية بالنسبة لهواة السيارات حول العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتخطى الـ20 مليون جنيه.. شاهد احتراق سيارة فيراري F40 أمام أعين صاحبها

شاهد.. رولز رويس كولينان تتحول إلى شبح مرعب بعد تعديلات Spofec .. صور

شاهد.. تسيلا تنتج أجهزة التنفس الصناعى بأجزاء سياراتها.. فيديو

تعرف على معاني أسماء شركات السيارات

سائق فراري متهور يستغل الحظر وينطلق بسرعة جنونية.. فيديو

ترشيحاتنا

مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية

أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور

مخصصة لعلاج كورونا.. لحظة انهيار مستشفى في قطر.. فيديو

فيديوجراف.. ماذا يفعل البرنس داخل فيلا أبوهشيمة؟

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

أخبار الرياضة .. برسالة مؤثرة محمد صلاح ينعى شهداء الوطن .. أمير مرتضى يهاجم إدارة الأهلي.. 13 ناديا طالبوا بإلغاء الدوري

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وعلى الموضة .. شاهد أبرز إطلالات مريم حسن فى عيد ميلادها

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية