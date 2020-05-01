حسبي الله ونعم الوكيل.. داليا أشرف تحبس دموعها على الهواء.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أشرف، إن العمليات الإرهابية التى يقوم بها المجرمون الإرهابيون لن تضعف قوة الشعب المصري، بل تزيدهم تماسكن وحبًا".
وأضافت داليا أشرف خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي" أنها متماسكة على الهواء ولكن قلبها يتقطع من الداخل ودموعها تريد ان تتساقط من كثرة الحزن على فقدان 10 شباب من جنودنا الأبطال".
ولفتت داليا أشرف إلى أن الله ينزل سكينته على كل أم تفقد نجلها، وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل فى كل إخواني إرهابي جبان بيعمل عمليات إرهابية فى سيناء".
يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة إنفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
والقوات المسلحة إذ تؤكد على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.