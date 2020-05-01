حسبي الله ونعم الوكيل.. داليا أشرف تحبس دموعها على الهواء.. فيديو





وأضافت داليا أشرف خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي" أنها متماسكة على الهواء ولكن قلبها يتقطع من الداخل ودموعها تريد ان تتساقط من كثرة الحزن على فقدان 10 شباب من جنودنا الأبطال".





ولفتت داليا أشرف إلى أن الله ينزل سكينته على كل أم تفقد نجلها، وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل فى كل إخواني إرهابي جبان بيعمل عمليات إرهابية فى سيناء".