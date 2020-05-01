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توك شو

أردوغان يرتكب مجازر جديدة بالرصاص الحى فى أوقات الحظر .. شاهد

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:46 ص
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد انهيار أب سوري بعد مقتل ابنه برصاصة تركية  .

أظهر الفيديو صورة الأب منهارا وقد أغمى عليه  بعد مقتل إبنه  على يد الشرطة التركية وذلك فقط لخروجه فى ساعات الحظر 

الرصاسة التى أطلقتها الشرطة التركية اخترقت قلب الشاب السورى والذى يبلغ من العمر 19 عاما وقد حاول الإسعاف إنعاشه  وهو ملقى على الأرض لكن لم يتم إنقاذه .

وقد مات الشاب السورى الذى كان فى وقت ما مفعما بالحياة ، وواقعه قتتله برصاص الشرطة التركية ، الذى أثارت غضب ناشطين سوريين وأطلقوا فى  مواقع التواصل الاجتماعى حملة واسعة ضد الشرطة التركية .

وأطلق الباحثون السوريون حملاتهم  تحت عنوان استخدام تركيا الرصاص الحى لتطبثق القوانين وذلك  للتنديد بما ترتكبه الشرطة التركية وجرائمها ضد سوريا .
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أردوغان يرتكب مجازر جديدة بالرصاص الحى فى أوقات الحظر .. شاهد

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