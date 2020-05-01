أخبار الفن.. وفاة زوجة عبد الله غيث .. محمد رمضان يصفع رحاب الجمل .. 20 صورة مثيرة لـ منة عرفة فى عيد ميلادها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشر الحسينى عبد الله غيث تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته وجيهة على إبراهيم وزوجة الفنان الراحل عبد الله غيث.
قالت الفنانة رحاب الجمل ان المخرج محمد سامي صمم على أن مشهد تعدي الفنان محمد رمضان عليها بالضرب في مسلسل البرنس يكون حقيقيًا وليس تمثيليا كي تكون المشاعر حقيقة.
نعى النجم عمرو دياب شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الارهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء قبل الإفطار.
تحتفل اليوم الفنانة منة عرفة بعيد ميلادها الـ 21 وهى احدى الفنانات اللاتى اثرن حالة من الجدل بسبب ملابسها واطلالتها الاخيرة خاصة ان الجمهور مازال عالقا فى ذهنه صورة الطفلة التى ظهرت فى عدد من الاعمال السينمائية ولعل من ابرزها فيلم "ظرف طارق" مع احمد حلمى ومسلسل ست كوم "راجل وست ستات".
تحتفل اليوم الفنانة منة عرفة بعيد ميلادها الـ 21 وأثارت منة عرفة حالة من الجدل الواسع منذ ظهورها مع اليوتيوبر على غزلان وكثرت الأقاويل حول وجود علاقة حب بينهما وارتباط وهو ما تم الإعلان عنه منذ أيام.
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عمران بحر أقدم كومباس بالسينما وتعددت أدواره ولكن غلب عليها دور الرجل الصعيدي، ويمتلك رصيدا فنيا ضخما تجاوز 180 عملا فنيا خلال مسيرته.
نشر العديد من النجوم صور على حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات، لنعي شهداء القوات المسلحة، و ظهروا في الصور وهم يؤدون التحية العسكرية ومن ضمنهم نيللي كريم، آسر ياسين، انجي وجدان، بيومي فؤاد، هنا شيحة، اسما شريف منير , محمد مكاوي.