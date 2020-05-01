أخبار الفن.. وفاة زوجة عبد الله غيث .. محمد رمضان يصفع رحاب الجمل .. 20 صورة مثيرة لـ منة عرفة فى عيد ميلادها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:





نشر الحسينى عبد الله غيث تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته وجيهة على إبراهيم وزوجة الفنان الراحل عبد الله غيث.





قالت الفنانة رحاب الجمل ان المخرج محمد سامي صمم على أن مشهد تعدي الفنان محمد رمضان عليها بالضرب في مسلسل البرنس يكون حقيقيًا وليس تمثيليا كي تكون المشاعر حقيقة.