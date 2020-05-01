برلماني: الإرهابيون سيدفعون ثمنا فادحا جراء جريمتهم ضد القوات المسلحة في سيناء

أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، على ثقته التامة في أن ينال الإرهابيون المجرمون الذين استهدفوا دورية عسكرية مسلحة جنوب بئر العبد في سيناء -ما أدى لاستشهاد واصابة 10 من أبطال القوات المسلحة- الثمن فادحا ومريرا جراء جريمتهم النكراء، ولن يصلوا الى شىء ولن يحققوا شىء.





ونوه المغازي في بيان له، بالبطولات المصرية في الدفاع عن سيناء طيلة السنوات الماضية وتوجيه لكمات قوية لبؤر الإرهاب وأوكاره، قائلا إن عملية بئر العبد الإرهابية، تعبر عن روح يائسة لمجرمين مهزومين، لم يحققوا شيئا، كما أن استهدافهم الضباط والجنود في شهر رمضان يؤكد على فجورهم، فهم لم يتورعوا عن عملياتهم الخسيسة حتى أثناء شهر رمضان المبارك.





وقدم النائب التعازي لأسر الشهداء الأبرار، سائلا الله ان يلهم أهلهم الصبر والسلوان، مؤكدا للجميع أن حقهم لن يضيع هدرا.