طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق





تمكنت الشرطة الأسترالية من قتل رجلا بعد قيامه بطعن عدة أشخاص فى مركز تسوق بمنطقة بيلبرا غربي البلاد.





وكانت ولايات أسترالية قد أعلنت تخفيف التدابير التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع خلو إقليم بأكمله من إصابات الوباء العالمي.





وفي هذا السياق، قررت ولاية نيو ساوث ويلز، التي سجلت نحو نصف حالات الإصابة بكورونا والبالغ عددها 6700، ابتداء من يوم غد الجمعة، السماح لشخصين بالغين كحد أقصى وأطفالهما بزيارة الآخرين.





أما كوينزلاند فستسمح ابتداء من اليوم نفسه بالابتعاد عن المنزل لمسافة 50 كيلومترا، بعد فتح الشواطئ والمتنزهات والمراكز التجارية



