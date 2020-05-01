أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حيل خفية في تطبيق واتساب استخدمها فورا.. برامج خبيثة تتجسس على مستخدمي أندرويد

تخطط شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، لجلب عناصر التحكم بالموسيقى إلى تطبيق Your Phone، والذي سيسمح لمالكي هواتف أندرويد التحكم في الأغاني التي يتم تشغيلها على هواتفهم.



