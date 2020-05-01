أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حيل خفية في تطبيق واتساب استخدمها فورا.. برامج خبيثة تتجسس على مستخدمي أندرويد

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
تعتزم شركة سامسونج Samsung، إطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note20، إلى جانب هاتف ذكي قابل للطي جديد يطلق عليه اسم Galaxy Fold 2، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020.
أعلنت شركة أمازون الأمريكية الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية أنها تخطط لدفع 4 مليار دولار أو أكثر من مبيعاتها وأرباحها، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
تتعدد التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون على متجر آبل App Store، والتى تتعدى المليون تطبيق، تناسب كل الاحتياجات، وتغطي كل الأفكار والمتطلبات، ولسوء الحظ ليس من السهل العثور على البرامج المناسبة لك، ولا يستطيع أحد الحصول علي هذا الكم الكبير من التطبيقات داخل جهازه، حيث يحتاج إلى أن يتعرف على أفضل التطبيقات لهاتف آيفون التي يمكن أن يحتاج إليهم، لذا فيما يلي نستعرض لك أفضل تطبيقات لا غني عنها لهواتف آيفون.
تخطط شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، لجلب عناصر التحكم بالموسيقى إلى تطبيق Your Phone، والذي سيسمح لمالكي هواتف أندرويد التحكم في الأغاني التي يتم تشغيلها على هواتفهم.
كشفت شركة الأمن الإلكتروني Cybereason، برامج خبيثة في نظام التشغيل أندرويد، لها القدرة على سرقة كلمات المرور من التطبيقات المصرفية، ومحافظ العملات المشفرة.
اعترفت الشركة المالكة لبرنامج مؤتمرات الفيديو الشهير Zoom، بأن عدد مستخدميها اليوميين لا يبلغ 300 مليون مستخدم، حيث أشارت الشركة عن عدد المشاركين في الاجتماعات اليومية على مدونتها، بأكثر من 300 مليون مستخدم يوميا.
4 حيل خفية في تطبيق واتساب استخدمها فورا
منذ ظهوره في عام 2009 وحتى يومنا هذا، لا يزال تطبيق واتسآب أكثر برامج المراسلة الفورية شعبية والأكثر استخداما بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، وذلك بفضل الكثير من الميزات والخصائص المتنوعة والفريدة والتى زادت من إقبال الناس عليه واستخدامهم له، وفيما يلي نستعرض بعض المزايا والحيل في تطبيق واتساب لا يعرفها المستخدمون، وفقا لما ذكره موقع "360 gadgets".