حاكم الفجيرة يصدر قرارا بشأن الإعفاء من رسوم الرخص والضرائب المحلية للعام الجاري

أصدر الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القرار رقم 4 للعام 2020 بشأن الاعفاء من رسوم الرخص الضرائب المحلية للعام الجاري.





ووفقًا للمادة الأولى من القرار " ستعفى لمدة سنة اعتبارًا من بداية شهر يناير إلى 31 ديسمبر 2020 بعض الأنشطة من رسوم الرخص ومنها المهن في السوق الشعبي وسوق الجمعة ومحال بيع اللحوم والدواجن والخياطين ودور السينما ومراكز الألعاب والمحال الواقعة في مراكز التسوق والفنادق ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية وقاعات الأعراس والصالونات الرجالية و النسائية "





فيما نصت مادته الثانية على اعفاء المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية من الضريبة المحلية المقررة.



