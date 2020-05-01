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اقتصاد

حاكم الفجيرة يصدر قرارا بشأن الإعفاء من رسوم الرخص والضرائب المحلية للعام الجاري

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أصدر الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القرار رقم 4 للعام 2020 بشأن الاعفاء من رسوم الرخص  الضرائب المحلية للعام الجاري.

ووفقًا للمادة الأولى من القرار " ستعفى لمدة سنة اعتبارًا من بداية شهر يناير إلى 31 ديسمبر 2020 بعض الأنشطة من رسوم الرخص ومنها المهن في السوق الشعبي وسوق الجمعة ومحال بيع اللحوم والدواجن والخياطين ودور السينما ومراكز الألعاب والمحال الواقعة في مراكز التسوق والفنادق ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية وقاعات الأعراس والصالونات الرجالية و النسائية " 

 فيما نصت مادته الثانية على اعفاء المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية من الضريبة المحلية المقررة.

وعلى صعيد متصل أصدر الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم / 2 / لسنة 2020 بشأن حزمة المحفزات الاقتصادية لدعم قطاعات الأعمال و الأفراد.

ونص المرسوم الأميرى على تخفيض / 50% / من رسوم الرخص الجديدة و التجديد بأنواعها / تجاري ، صناعي ، مهني / بدائرة التنمية الاقتصادية و إلغاء الغرامات / غرامات التأخير للرخص المنتهية / على الشركات و المؤسسات الاقتصادية بإمارة أم القيوين بأنواعها / تجاري ، صناعي ، مهني / في الدائرة و تخفيض / 50% / من رسوم الأنشطة الخاصة بغرفة تجارة و صناعة أم القيوين.
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