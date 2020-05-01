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رياضة

استقالة أحمد نور الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:31 ص
أحمد نور
أحمد نور
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محمد السعيد
أعلن أحمد نور الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة، استقالته من منصبه بالنادي السعودي.

وكتب أحمد نور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" قدمت استقالتي من منصب الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي .. راجياََ من الله أن أكون وفقت خلال فترة إدارتي، وسائلاََ المولى عز وجل أن يسخر لأهلينا من هو أفضل مني

وكان أحمد نور تولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة في يوليو 2019.

يذكر أن الاتحاد السعودي، أعلن منتصف شهر مارس الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا، في الملاعب.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.


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