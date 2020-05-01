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منوعات

ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عبر الغذاء في الولايات المتحدة

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
شهدت العدوى الناجمة عن تناول الأطعمة الملوثة ارتفاعا بلغت نسبته 15% فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن شبكة المراقبة النشطة للأمراض المنقولة بالأغذية والوقاية منها .

وأفاد تقرير صادر عن شبكة المراقبة أن ارتفاع حالات العدوى من الغذاء علامة على أن "التقدم في السيطرة على مسببات الأمراض الرئيسية التي تنتقل عن طريق الأغذية في الولايات المتحدة قد توقف".

وأضاف التقرير أن "الحد من الأمراض المنقولة بالغذاء سيتطلب تنفيذًا أوسع نطاقًا لتدابير الوقاية المعروفة والاستراتيجيات التي تستهدف مسببات أمراض معينة".

وفي عام 2019، حددت "شبكة المراقبة النشطة للأمراض المنقولة بالأغذية"، ما يقرب من 26 ألف حالة من حالات العدوى المنقولة بالغذاء.. ومن بين هؤلاء، هناك حاجة لأكثر من 6100 علاج في المستشفى.. وإجمالًا، توفي 122 شخصًا بعد إصابتهم بالعدوى المنقولة بالغذاء العام الماضي.

وتشير البيانات المسجلة إلى ارتفاع حالات الإصابة بعدوى "إيكولاى" (STEC ) بنسبة 34 في المائة عام 2019، وارتفاع معدل الإصابة بمرض ببكتيريا "العطيفة" بنسبة 13 في المائة.. وظلت حالات الإصابة الناجمة عن بكتيريا السالمونيلا والشيجيلا دون تغيير، بينما كان هناك انخفاض في عدد حالات السالمونيلا المصابة بالتيفيميريوم.
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