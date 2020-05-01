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برلمان

أمانة 15 مايو بمستقبل وطن تدين حادث سيناء الإرهابي: نالت منهم يد الغدر الآثمة

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:34 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أحمد أيمن

نعت أمانة 15 مايو بحزب مستقبل وطن برئاسة حسين مرسى أمين القسم وعيد حماد عضو هيئة مكتب أمانة القاهرة واعضاء الحزب بخالص الحزن والأسي للشعب المصرى والقوات المسلحة والقيادة السياسية على شهدائنا الأبرار الذين نالت منهم يد الغدر الأثمة امس بجنوب مدينة بئر العبد فى محافظة "شمال سيناء" مع قرب أذان المغرب وهم صائمون "رحم الله كل من روى بدمائه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعه،، حفظ الله مصر وشعبها".


وأدان جميع أعضاء الحزب، هذا الإرهاب الخسيس الذى يستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن الغالى، مؤكدين على وقوف الشعب المصرى خلف قواته المسلحة و شرطته وقيادته السياسية، كما أشادوا بإستمرار أعمال الجيش القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضية.


وتقدم امناء الحزب والشياخات بامانة 15 مايو بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالى الشهداء الأبطال و تؤكد إعتزازها بدور رجال "القوات المسلحة المصرية"، البواسل الذين يقدمون أرواحهم بكل شجاعة فداءً للوطن و لشعب مصر العظيم "رحم الله شهداءنا الأبرار و حفظ الله مصر من كل شر".

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