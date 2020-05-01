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منوعات

"إيبك" تلغى مسابقة كأس العالم للعبة "فورتنيت" 2020 بسبب كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت شركة "إيبك" للألعاب الإلكترونية الأمريكية عن إلغائها مسابقة كأس العالم للعبة" فورتنيت" الإلكترونية 2020 التي كان من المزمع إجراؤها فى يوليو القادم، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد – 19).

وكانت مراسم المسابقة الافتتاحية للعبة عام 2019، قد جذبت جمهورًا يزيد عن مليوني مشاهد وقدمت مجموع جوائز يبلغ إجماليه 30 مليون دولار.

وكانت البطولة الافتتاحية لفعاليات كأس العام للعبة قد أقيمت فى يوليو 2019، فى ملعب آثر آش فى نيويورك.. ولفت هذا الحدث اهتمامًا كبيرًا لجوائزه الكبيرة التي تزيد عن 30 مليون دولار.
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