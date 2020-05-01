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رياضة

زوجة نجم لاتسيو تتعهد بإنجاب طفل حال حقق الفريق بطولة الدوري الإيطالي

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:46 ص
شيرو إيموبيلي
شيرو إيموبيلي
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عبدالله هشام
قامت دجيسيكا ميلينا زوجة نجم فريق لاتسيو الإيطالي شيرو إيموبيلي بالتعهد أمام الجماهير أنه في حال حقق الفريق بطولة الدورى الإيطالي الموسم الحالى فستنجب طفلا. 

ونشر موقع فوتبول إيطاليا أن دجيسيكا تعهدت بإنجاب طفل حال حقق فريق زوجها بطولة الدورى الموسم الحالي وذلك في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وتعهدت بإنجاب طفل آخر لـ إيموبيلي حال حقق لقب هداف الدورى الإيطالي وقاد فريق لاتسيو للتويج بلقب المسابقة ويمتلك لاعب لاتسيو 3 اطفال هم جورجيا، ميشيلا، وماتيو . 

ويحتل إيموبيلي صدارة جدول ترتيب هدافي الدورى الايطالي برصيد 27 نقطة بينما جاء نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 21 هدفا.

ويحتل فريق لاتسيو المركز الثاني برصيد 62 نقطة في جدول ترتيب الدورى الايطالي المتوقفا حاليا علي خلفية انتشار فيروس كورونا بينما جاء يوفنتوس في المركز الاول برصيد 63 نقطة .
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