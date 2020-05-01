اعرف الخريطة الكاملة والمواعيد المخصصة لـ صرف معاشات مايو

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الجمعة، صرف معاشات شهر مايو 2020 للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من خلال ماكينات الصرافات الآلية "ATM".





وقررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو أجازه رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات في يوم الأحد ٣ مايو وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.





وأكدت القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.





حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى:





أولا: أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم

= سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام السبت والأحد الموافق 2-3 من شهر مايو.





ثانيا: أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم





= سيقومون بالصرف أيام "الاثنين و الثلاثاء" الموافق 4-5 من شهر مايو.





ثالثا: أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم





= سيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس 6 – 7 مايو.





رابعا: أصحاب المعاشات من من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له





= سيقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم السبت ٩ مايو.





ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.





وتابعت القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر مايو لما يزيد عن 8.373 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.285 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى 3.471 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.903 مليار جنيه وإجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.217 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 5.931 مليار جنيه.





علما أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر مايو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.





وفى السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالاضافة الى تطهير كافة هذة المنافذ بشكل دورى قبل البدء فى عملية الصرف.



