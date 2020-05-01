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محافظات

استمرار توريد القمح لصوامع وشون الدقهلية

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:17 ص
توريد القمح
توريد القمح
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همت الحسينى
واصلت  اليوم الجمعة، صوامع  وشون الدقهلية استقبال القمح ضمن خطة التوريد التى بدأت منتصف الشهر الحالى.

حيث وصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 72 ألف طن بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة.

وأكد المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه يتوقع أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى ٢٢٥ ألف طن، مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و٣٢٣ فدانا ويبلغ متوسط توريد الفدان طن .

وأشار إلى أن هناك 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر جاهزون لاستقبال القمح يوميا من الموردين منهم 20 شونة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى و8 شون 16 صومعة تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا و27 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع.
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