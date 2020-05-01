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أخبار البلد

لكم في القصاص حياة.. لميس الحديدي تنعي شهداء بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

نعت الإعلامية لميس الحديدي شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم، مساء أمس، عليهم في سيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة


وكتب لميس الحديدي :"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" #بير_العبد. 


جدير بالذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، كان قد أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.


 وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود


وأكدت القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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