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محافظات

أهالى قرية أبيس يطالبون محافظ البحيرة بإطلاق اسم الشهيد أحمد حامد على مدرسة القرية

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
 طالب أهالى قرية أبيس بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإطلاق اسم الشهيد المجند أحمد حامد محمد خليفة على مدرسة أبيس الخامسة الإبتدائية العالقة لقرية كوم أشو بدائرة المركز وذلك تكريما لبطولته واستشهاده إثر عمل إرهابى خسيس بتفجير عبوة ناسفة أمس الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

ونعى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد محافظ البحيرة ، أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائما الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره.

وقال: إن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة فى الدفاع عن مقدرات الوطن والدفاع عن أبنائه ضد  أعداء الأوطان والأديان .

 وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قد أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت أمس الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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