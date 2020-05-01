AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عملية خسيسة.. مذيعة صباح الخير يا مصر توجه رسالة مؤثرة لـ شهداء بئر العبد.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:19 ص
جومانة ماهر
جومانة ماهر
Advertisements
شيرين عادل

قالت الإعلامية جومانا ماهر ، إن عملية استشهاد أبطالنا من القوات المسلحة فى تفجير بئر العبد أقل ما يقال عنه أنه تفجير " خسيس "  والذى نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود . 

وأضافت الإعلامية  جومانة ماهر خلال تقديمها لحلقتها ببرنامج صباح الخير يا مصر ،  أن قدر القوات المسلحة المصرية إنها تحارب على كافة الجبهات هو حماية المصريين والحفاظ أرواحهم حتى وإن كان الثمن تضحية أبطال القوات المسلحة ب أرواحهم .

وأكدت أن الشعب المصرى خلف القوات المسلحة فى مهمتها الجليلة لحماية أرض مصر ، لافتة إلى أن الجماعات الإرهابية هم المفسدون فى الأرض  معدومى الوطن والهوية .

يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، كشف أمس الخميس أن عبوة ناسفة إنفجرت ابأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاولات خسيسة..الزراعيين تنعي شهداء القوات المسلحة في بئر العبد

هكذا نعي أمير كرارة شهداء بئر العبد

وائل رياض ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

شيكابالا يعنى شهداء بئر العبد

وليد سليمان ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

رحم الله شهداء الوطن.. يوسف الشريف ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

ترشيحاتنا

أول رد فعل من الاتحاد التونسي بعد حكم حبس حمدي النقاز

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

التعليم زمان.. حكاية أول مدرسة للبنات في مصر .. عمرها 147 سنة وبدأت بـ 5 تلميذات

الحكومة تنفي تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر

محمد مصيلحي يكشف بالأسماء عن 13 ناديا يريدون إلغاء الدوري المصري.. فيديو

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة منة عرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مصابة بـ كورونا تعود للحياة بعد يومين من إعلان وفاتها.. تفاصيل مذهلة

هيلثى .. تعرف على الوقت المناسب لتناول المشروبات الرمضانية

بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور