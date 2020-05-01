عملية خسيسة.. مذيعة صباح الخير يا مصر توجه رسالة مؤثرة لـ شهداء بئر العبد.. فيديو





قالت الإعلامية جومانا ماهر ، إن عملية استشهاد أبطالنا من القوات المسلحة فى تفجير بئر العبد أقل ما يقال عنه أنه تفجير " خسيس " والذى نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود .





وأضافت الإعلامية جومانة ماهر خلال تقديمها لحلقتها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن قدر القوات المسلحة المصرية إنها تحارب على كافة الجبهات هو حماية المصريين والحفاظ أرواحهم حتى وإن كان الثمن تضحية أبطال القوات المسلحة ب أرواحهم .





وأكدت أن الشعب المصرى خلف القوات المسلحة فى مهمتها الجليلة لحماية أرض مصر ، لافتة إلى أن الجماعات الإرهابية هم المفسدون فى الأرض معدومى الوطن والهوية .





يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، كشف أمس الخميس أن عبوة ناسفة إنفجرت ابأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



















