الصحة السعودية: قائمة الأحياء التي سيتم فيها فحص مبكر شائعات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي عدم صحة المعلومات المتداولة حول قائمة الأحياء التي سيتم فيها فحص مبكر والقيام بفحوصات في منازل تلك الأحياء كما هو متداول.





وشدد المتحدث عبر حسابه في «تويتر»، على أن «الصحة» مستمرة في جهودها في التوسع في عمليات الفحص.





ونوه محمد العبد العالي، إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.





وقال العبدالعالي في تصريحات صحفية سابقة له ان 17% من حالات الإصابة الجديدة لسعوديين، فيما كانت الإصابات بين غير السعوديين بنسبة 83%.





وتابع: بالتالي يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 22.753 حالة، من بينها 19.428 حالة نشطة، ويستمر تقديم الرعاية الطبية المناسبة لها، ومعظمهم في حالة مطمئنة وأوضاع صحية مستقرة، فيما 123 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة المخصصة والملائمة لتقديم الرعاية الطبية لها.





واضاف: تم تسجيل 210 حالات إضافية متعافية، وبالتالي وصل إجمالي حالات التعافي إلى 3163 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة في الرياض وجدة، حالتان لسعوديين، وثلاث حالات لغير سعوديين، وبالتالي يصل إجمالي الوفيات إلى 162 حالة وفاة.













وشدد العبدالعالي على من يضطرون إلى الخروج من المنازل في هذه الفترة، وجوب تغطية الأنف والفم بواسطة الكمامة القماشية لتقليل فرص انتشار الرذاذ منهم للآخرين، وبالتالي أيضا تقليل فرص انتقاله من الآخرين إليهم.





واستطرد : من المهم جدا التباعد في ما بيننا، والمداومة على غسل اليدين وتنظيفهما، وعدم ملامسة الوجه، والبعد عن أي تجمع لأشخاص، فسلامتنا في هذا التوقيت تعتمد على تقيدنا بكامل الإجراءات وليس ببعضها، فأي ترك لبعضها قد يؤدي إلى كسر سلسلة الحماية وبالتالي يحصل انتشار الفيروس والإصابة به.





وحول التفاصيل المتعلقة بالفحص المجتمعي الذي تعتزم الوزارة البدء به اعتبارًا من اليوم (الجمعة)، أوضح العبدالعالي أن وزارة الصحة والجهات المساهمة والمشاركة معها في هذا الجهد الوطني الكبير لمواجهة هذه الجائحة بدأت جهودا في الفحص الموسع، عبر عدة طرق، من ضمنها أن يكون باتجاه بؤر معينة كما تم في المسح النشط، وموضحا أن الإجراءات مستمرة والفحص الموسع مستمر وبعدة طرق ومنهجيات علمية ومنظمة، وسيتم التواصل بشكل مرتب ومنظم مع الجميع من خلال القنوات الرسمية.





وتابع: لاحظنا تداول بعض الأمور في التواصل الاجتماعي وفي بعض قنوات نقل المعلومات والأخبار، ومعظمها لم يكن دقيقا، إذ تصور البعض أن الفرق ستتوجه غدا إلى المنازل بشكل مباشر ومفاجئ وتبدأ بعملية المسح، فهذا غير دقيق وغير سليم وغير صحيح، ما سيتم سيكون منظما وممنهجا، وسيكون هناك تواصل بشكل رسمي، بالحصول على مواعيد ودعوات للحضور وإجراء الفحوص في الأماكن التي ستخصص لذلك، وستكون العملية منظمة جدا، وسيعلن وقتها وطريقتها وتفاصيلها للجميع في وقتها المناسب.





وأكد أن ذلك سيتم من القنوات المخصصة الموثوقة الرسمية، مشددا على عدم الاستماع أو تداول أي شيء خارج نطاق المنصات الحكومية الرسمية ومنصة وزارة الصحة في ما يتعلق بهذا الشأن.



