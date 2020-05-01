فرج عامر: الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة

نعى المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي الأثيم ولقوا ربهم دفاعا عن هذا البلد الأمن.

وقال "عامر" فى بيان له،إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري العظيم إلا ترابطا ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من قوى الشر والارهاب والظلام متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكن شهداء هذا الحادث الإرهابى فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وأضاف أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وصقور الجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، مؤكدا ثقة كل المصريين فى قدرة مصر وجيشها وشرطتها على تحقيق الانتصار على الإرهاب والإرهابيين وتطهير مصر كلها من دنس قوى الشر والإرهاب والظلام.