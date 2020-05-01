AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر: الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:16 ص
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
فريدة محمد

نعى المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي الأثيم ولقوا ربهم دفاعا عن هذا البلد الأمن.

وقال "عامر" فى بيان له،إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري العظيم إلا ترابطا ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من قوى الشر والارهاب والظلام متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكن شهداء هذا الحادث الإرهابى فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وأضاف أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وصقور الجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، مؤكدا ثقة كل المصريين فى قدرة مصر وجيشها وشرطتها على تحقيق الانتصار على الإرهاب والإرهابيين وتطهير مصر كلها من دنس قوى الشر والإرهاب والظلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قضايا الدولة ينعى المقدم محمد الحوفي شهيد حادث الأميرية

ضاحي خلفان ينعي شهيد الأميرية المقدم محمد الحوفي

رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي الشهيد المقدم محمد الحوفي

محافظة الجيزة تنعي المقدم محمد الحوفى شهيد حادث خلية الأميرية

سياحة البرلمان تنعى الشهيد المقدم الحوفى..وتؤكد: كلنا فداء لتضحيات العيون الساهرة

الوفد: صقور الشرطة يستحقون التحية لتصفيتهم الخلية الإرهابية بالأميرية

ترشيحاتنا

الوزراء: لا صحة لهدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتسريح العاملين بها

الصحة العالمية تفتح النار على الصين: رفضت المشاركة في التحقيق بظهور كورونا

أين تقف الزوجة في الصلاة مع زوجها في البيت؟ شاهد رد الإفتاء

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة منة عرفة

بكاء وآثار ضرب .. رحاب الجمل تكشف لـ صدى البلد عن كواليس علقة ساخنة من محمد رمضان

اتهام كريستيانو رونالدو بنشر أخبار كاذبة عن إصابة ديبالا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسلسل المناسب لكل برج .. الجوزاء والحمل غير متوقعين

آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا

عزومتك عندنا.. حمام محشي فريك مع رقاق باللحم والسجق.. والحلو بسبوسة بالمكسرات