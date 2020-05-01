بـ3 ملايين يورو.. مروان فيلايني يدعم ستاندارد ليج لمروره بأزمة مالية

قدم البلجيكي مروان فيلايني دعما لإدارة ناديه السابق ستاندارد ليج وذلك عن طريق استشمار امواله في النادي لتجاوز الأزمة المالية الحالية الناتجة عن توقف نشاط كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأكد صحيفة ميرور البريطانية ان إدارة النادي طلبت من فيلايني إنقاذ النادي من الهبوط لدورى الهواة بعدما فشلوا في صرف مستحقات بعض لاعبي الفريق لتجديد الرخصة الاحترافية.





ورفض الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تجديد الرخصة حتي يتم سداد كل المستحقات المالية للاعبي الفريق.





وأقرض فيلايني لناديه السابق مبلغ 3 ملايين يورو وهو نفس المبلغ الذي قدمه مواطنه أكسل فيتسل لاعب بروسيا دورتموند الالماني وحصل علي 45% من ملعب الفريق .





جدير بالذكر أن مروان فيلايني بدأ مشواره في كرة القدم مع فريق ستاندارد ليج قبل الانتقال إلي فريق مانشستر يونايتد الانجليزي ثم فريق شاندونغ لونينغ الصيني حي الآن .