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واثقين من القصاص.. مذيعا صباح الخير يا مصر ينعيان شهداء حادث بئر العبد.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:21 ص
حسام الدين حسين
حسام الدين حسين
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شيرين عادل

قالت الإعلامية  إيمان منصور ، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر ،  إن مصر باتت أمس الخميس ليلة حزينة ولكن رغم ذلك فإن الإصرار والصمود يزداد عقب كل عملية إرهابية غاشمة تطول أبطالنا فى القوات المسلحة .

وأكدت  الإعلامية  إيمان منصور ، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر  ، خلال حلقتها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إن أبطالنا للقوات المسلحة الذين استشهدوا أمس الخميس هاك آلاف غيرهم من الأبطال يتمنون أيضأ نيل الشهادة أسوة بسابقيهم .

وأشار الإعلامى حسام الدين حسين،  إلى أن القوات المسلحة المصرية وأبطالها للقوات المسلحة قادرة دائما على صد أى عدوان إرهابي وأخذ القصاص من القتلة الإرهابيين بكل حزم وحسم  .

يذكر أن العقيد  أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، كشف أمس الخميس  أن عبوة ناسفة إنفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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