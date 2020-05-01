الصحف الإماراتية اليوم.. جزر القمر تسجل أول إصابة بـ كورونا.. بريطانيا تتخطى السيناريو الأسوأ للوباء.. واستمرار التعافي عربيا ولا إصابات في فلسطين والأردن

الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

27 ألف فحص و552 إصابة جديدة بـ «كورونا» بالإمارات

جزر القمر تسجل أول إصابة بكورونا

جونسون: بريطانيا تخطت «السيناريو الأسوأ».. والخطر يتراجع

استمرار التعافي عربيا.. ولا إصابات في فلسطين والأردن

تايلاند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على مستجدات فيروس كورونا المستجد.





ففي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن وزارة الصحة الإماراتية أكدت إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 552 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 12 ألفًا و481 حالة.





وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "البيان" أن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، أعلن خلال خطابه للأمة أمس الخميس، عن ظهور أول حالة إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأوضح أن "المريض دخل إلى المستشفى في 23 أبريل وهو يعاني من سعال والتهاب حلقي وحمى وصعوبة في التنفس".





ومن صحيفة "الخليج"، سجلت مختلف الدول العربية، أمس الخميس، حالات إضافية من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا؛ لكنها سجلت أيضًا مزيدًا من حالات التعافي، فيما لم تسجل الأراضي الفلسطينية والأردن أي إصابات يوم الخميس، في وقت بدأت فيه الحياة تعود تدريجيًا إلى بعض الدول بفتح المراكز التجارية، وتخفيف قيود الحجر الصحي.





وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، أظهرت اليوم الجمعة، أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل ارتفاعًا من أربع حالات في اليوم السابق.





وقالت اللجنة إن ستة من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع أربعة في اليوم السابق.





ولم تسجل الصين إصابات محلية جديدة في اليوم السابق.





وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من أبريل انخفاضًا من 33 في اليوم السابق.





ومن صحيفة "الخليج"، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الخميس، أن بلاده استطاعت تفادي «السيناريو الأسوأ» لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أودى بحياة الآلاف.





وقال جونسون في مؤتمر صحفي، إن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى عناية مركزة بسبب مرض «كوفيد 19» آخذ في التراجع، مشيرًا إلى وصول إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بريطانيا إلى 26711 وفاة.





وأضاف: «أمامنا تحديات لم تشهدها بريطانيا من قبل بسبب كورونا، والجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها الوباء. نتجاوز ذروة انتشار الوباء والسيناريو الأسوأ لم يحدث».





فيما أفادت صحيفة "الاتحاد"، بأن تايلاند أعلنت اليوم الجمعة عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لكنها لم تسجل وفيات جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2960 بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة، وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير.





وتراجعت الإصابات اليومية الجديدة لأقل من عشر حالات لخمسة أيام متتالية.



