بعد تراجعه 13 جنيها.. سعر الذهب اليوم الجمعة 1-5-2020

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن سعر الذهب تراجع 13 جنيها بختام تعاملات أمس الخميس.
ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 مايو 2020 في مصر.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 750 ليسجل مستوى 737 جنيها.
كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 من مستوى 642 جنيها إلى مستوى 631 جنيها.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 من مستوى 857 جنيها إلى مستوى 842 جنيها.
وانخفض سعر الجنيه الذهب من مستوى 6000 جنيه ليسجل 5896 جنيها.
وانخفض السعر العالمي للذهب من مستوى 1716 جنيها ليسجل 1688 جنيها.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.