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محافظات

بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:15 ص
سوق الخضار بالأقصر
سوق الخضار بالأقصر
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شمس يونس
قررت محافظة الأقصر غلق سوق الخضار بشرق السكة عقب ظهور خمس حالات إيجابية بين التجار بفيروس كورونا. 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد .

وبعد إخلاء سوق خضار شرق السكة الحديد التابع لمنطقة حي شرق، تمت أعمال تعقيمه وتطهيره بالمواد المطهرة من قبل فريق العمل الميداني بمجلس مدينة الأقصر، خلال فترة زمنية قصيرة.

من جانب آخر أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر عن الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين.

وأوضح مدير الطب البيطري أن الحملات تضمنت تعقيم مقار مديرية الطب البيطرى و التضامن الاجتماعى بالأقصر وميدان مبنى المحافظة و شارع المدينة المنورة و50 منزل ووحدة سكنية بشارع المدينة المنورة والشوارع الجانبية وشارع المحطة وميدان أبو الحجاج و25 منزلا بنجع الطويل بمنطقة الكرنك.  

وأشار إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة، والمناطق والشوارع التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المواطنين.
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور
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