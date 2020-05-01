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محافظات

الحزن يسيطر علي أهالي طوخ بدير مواس بعد استشهاد المجند أبانوب عبد التواب بشمال سيناء.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:33 ص
ابانوب عبد التواب
ابانوب عبد التواب بولس
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ايمن رياض
حالة من الحزن تسيطر على أهالي قرية طوخ التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا بعد نبأ استشهاد الجندي أبانوب عبد التواب بولس بمحافظة شمال سيناء إثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة أسفرت عن استشهاد 10 أبطال على يد الإرهاب الأسود.

ومن جانبه نعى المحافظ اللواء أسامة القاضي ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم بشمال سيناء.

وأعرب المحافظ، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا من الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يسكنهم فسيح جناته، وتمنى المحافظ الشفاء العاجل للمصابين ، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الزكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.

وقال المحافظ إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.
الحزن يسيطر علي أهالي طوخ بدير مواس بعد استشهاد المجند أبانوب عبد التواب بشمال سيناء.. صور
الحزن يسيطر علي أهالي طوخ بدير مواس بعد استشهاد المجند أبانوب عبد التواب بشمال سيناء.. صور
الحزن يسيطر علي أهالي طوخ بدير مواس بعد استشهاد المجند أبانوب عبد التواب بشمال سيناء.. صور
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