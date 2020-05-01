بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي

حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لقرائها، نقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية.



وتوجه الإمام بالدعاء إلى الله بإزالة فيروس كورونا وعودة المسلمين للمساجد، وطالب الجميع بقراءة القرآن بشكل مستمر أو الاستماع للقرآن.

وفى سياق آخر قال الدكتور محمد العقيل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية، إنه لا يجوز أداء صلاة التراويح خلف إمام الحرم عبر التليفزيون في شهر رمضان.

وأضاف العقيل، في مداخلة مع قناة "السعودية"، أن الائتمام بالإمام يجب أن يكون خلفه، وفي الصفوف التالية، موضحًا أن الصلاة عبر التليفزيون لا تعتبر مشروعة.

ودعا العقيل إلى أداء صلاة التراويح ، سواء كان كل شخص وحده، أو مع أسرته في البيت، مؤكدًا أنه لا يأتم بأئمة لا يراهم، ولا يصلي خلفهم".

وأوضح أن موائد الإفطار في المساجد سوف تتوقف، وأنه سيتم الاستعانة بفكرة السلال الغذائية، التي تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بدعم وتوزيع بعضها.

