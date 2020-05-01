ضبط 786 هاربًا من أحكام و6 كجم بانجو بحوزة 8 متهمين في حملة بأسوان





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 8 متهمين وبحوزتهم 7 أسلحة نارية ، بجانب ضبط كمية من نبات البانجو تزن 6 كجم، بجانب 3 أسلحة بيضاء.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 786 حكم شملت ضبط 145 حكم حبس جزئى و 36 حكم حبس مستأنف و 433 أحكام غرامات و 167 أحكام المخالفات، علاوة على 5 أحكام جنايات.





ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.





كما واصلت الأجهزة الرقابية والتموينية تنفيذ إجراءاتها المشددة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حيث نجحت الأجهزة التموينية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة فى ضبط 9 قضايا تموينية متنوعة.





وقد شملت المضبوطات ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، كما أسفرت جهود الأجهزة المعنية عن ضبط 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة على كافة الأسواق بالمراكز والأقسام على مستوى المدن والقرى لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.





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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.