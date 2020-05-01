المنيا تستعد لتشييع جثمان المجند علاء عماد شهيد حادث بئر العبد الإرهابي

يستعد أهالي قرية ابوان بمركز مطاي شمال المنيا لتشييع جثمان المجند علاء عماد سمير الذي استشهد بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة مما أسفر عن استشهاد 10 ابطال من أبناء القوات المسلحة على يد الإرهاب الاسود، وسط حالة من الحزن.





من جانبه نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم بشمال سيناء.





وأعرب المحافظ، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا من الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يسكنهم فسيح جناته، وتمنى المحافظ الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الذكيه تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.





وقال المحافظ إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.



